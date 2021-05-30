Истребителю пятого поколения Су-57 готовят обновления

14:06 Источник: Интерфакс

Россия планирует модернизацию истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс", - сказал Мантуров в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину.