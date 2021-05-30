0
0
0
НОВОСТИ

Истребителю пятого поколения Су-57 готовят обновления

14:06 30.05.2021 Источник: Интерфакс

Россия планирует модернизацию истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Су-57 только встал на вооружение, только поставляется, а мы уже думаем и готовимся над новым этапом модернизации. Это постоянный процесс", - сказал Мантуров в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 30.05.2021
Майами: Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей
0
150
12:11 30.05.2021
В России испытали ракетный двигатель с самым долгим временем работы
0
309
11:18 30.05.2021
Данные о заражении коронавирусом в России на 30 мая, 2021
0
328
10:30 30.05.2021
Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 30 мая, 2021
0
361
10:23 30.05.2021
Митрополит Иларион: Я думаю, что COVID-19 имеет искусственное происхождение
0
368
10:15 30.05.2021
Наводнение в Новой Зеландии: Тысячи домов готовится к эвакуации
0
314
10:00 30.05.2021
Лететь в Крым "Белавиа" пока не собирается
0
455
09:45 30.05.2021
В воскресенье 30 мая в Москве будет прохладно и дождливо
0
325
09:30 30.05.2021
Разведка Британии допускает возможность утечки вируса COVID-19 из Уханьского института - СМИ
0
382
09:15 30.05.2021
Эрдоган сообщил сроки начала строительства канала в обход пролива Босфор
0
469

Возврат к списку