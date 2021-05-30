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НОВОСТИ

Забота о фермерах позволяет Подмосковью занимать лидирующие позиции по производству сельхозпродукции

15:18 30.05.2021

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» рассказал, что Московская область уже сейчас на 1 месте по сыру, а в следующем году будет и по ягоде. Ежегодно увеличивают объем производства молока, к 2023-му планируют достичь рубежа – 1 млн тонн в год. По овощам в закрытых грунтах Подмосковье входит в Топ-3 в стране и полностью обеспечивает себя этим видом продукции.

Среди мер поддержки сельхозпроизводителей – ежегодная выплата на содержание крупного рогатого скота и на увеличение производство молока, субсидия на приобретение племенных коров, гранты на развитие семейных ферм, возмещение затрат на покупку техники и оборудования. Чтобы помочь фермерам реализовать свою продукцию, в регионе проводят сельскохозяйственные ярмарки, организовывают новые точки продаж.

Подробнее - на сайте Минсельхозпрода Московской области. В Подмосковье также работает телефон горячей линии Центра защиты и поддержки бизнеса 0150. Ссылка на сюжет – в инстаграм-аккаунте пресс-службы губернатора Московской области 

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