Забота о фермерах позволяет Подмосковью занимать лидирующие позиции по производству сельхозпродукции
15:18 30.05.2021
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» рассказал, что Московская область уже сейчас на 1 месте по сыру, а в следующем году будет и по ягоде. Ежегодно увеличивают объем производства молока, к 2023-му планируют достичь рубежа – 1 млн тонн в год. По овощам в закрытых грунтах Подмосковье входит в Топ-3 в стране и полностью обеспечивает себя этим видом продукции.
Среди мер поддержки сельхозпроизводителей – ежегодная выплата на содержание крупного рогатого скота и на увеличение производство молока, субсидия на приобретение племенных коров, гранты на развитие семейных ферм, возмещение затрат на покупку техники и оборудования. Чтобы помочь фермерам реализовать свою продукцию, в регионе проводят сельскохозяйственные ярмарки, организовывают новые точки продаж.
Подробнее - на сайте Минсельхозпрода Московской области. В Подмосковье также работает телефон горячей линии Центра защиты и поддержки бизнеса 0150. Ссылка на сюжет – в инстаграм-аккаунте пресс-службы губернатора Московской области
Новости
- 15:52 30.05.2021
- Британский премьер Борис Джонсон женился
- 15:27 30.05.2021
- В Белоруссии задержан еще один журналист
- 15:20 30.05.2021
- Андрей Воробьёв: Наша задача – чтобы в каждом городе Подмосковья житель видел перемены
- 14:06 30.05.2021
- Истребителю пятого поколения Су-57 готовят обновления
- 13:45 30.05.2021
- Майами: Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей
- 12:11 30.05.2021
- В России испытали ракетный двигатель с самым долгим временем работы
- 11:18 30.05.2021
- Данные о заражении коронавирусом в России на 30 мая, 2021
- 10:30 30.05.2021
- Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 30 мая, 2021
- 10:23 30.05.2021
- Митрополит Иларион: Я думаю, что COVID-19 имеет искусственное происхождение
- 10:15 30.05.2021
- Наводнение в Новой Зеландии: Тысячи домов готовится к эвакуации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать