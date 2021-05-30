Андрей Воробьёв: Наша задача – чтобы в каждом городе Подмосковья житель видел перемены

15:20

«Наша задача – чтобы в каждом городе Подмосковья житель видел перемены», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1». В числе приоритетов – благоустройство территорий, где можно комфортно провести время с семьей.

Так, в Шаховской за последние 3 года установили стелы на въезде, обновили сквер с мемориальным комплексом, а в пешеходной зоне оборудовали перголы. В рамках президентского проекта благоустроен весь центр города. Планы на этот год – построить в парке аттракционов универсальную детскую игровую площадку. В ней будет и специальное оборудование для детей с ограниченным возможностями здоровья.