Андрей Воробьёв: Наша задача – чтобы в каждом городе Подмосковья житель видел перемены
15:20 30.05.2021
«Наша задача – чтобы в каждом городе Подмосковья житель видел перемены», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1». В числе приоритетов – благоустройство территорий, где можно комфортно провести время с семьей.
Так, в Шаховской за последние 3 года установили стелы на въезде, обновили сквер с мемориальным комплексом, а в пешеходной зоне оборудовали перголы. В рамках президентского проекта благоустроен весь центр города. Планы на этот год – построить в парке аттракционов универсальную детскую игровую площадку. В ней будет и специальное оборудование для детей с ограниченным возможностями здоровья.Всего в этом году в Подмосковье приведут в порядок 40 общественных пространств, 22 парка культуры и отдыха, более 700 дворов. Помимо этого, установят около 230 детских площадок и освещение почти на 350 объектах. Ссылка на сюжет – в инстаграм-аккаунте пресс-службы губернатора Московской области
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