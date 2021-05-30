В Белоруссии задержан еще один журналист
15:27 30.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главный редактор новостного портала "Hrodna.life" Алексей Шота задержан в Гродно, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
"В Гродно задержан главный редактор "Hrodna.life" Алексей Шота. Задержание прошло около дома журналиста", - сказано в сообщении.
На сайте портала "Hrodna.life" уточняется, что к дому журналиста подъехал микроавтобус, в который его препроводили неизвестные лица.
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