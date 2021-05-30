Британский премьер Борис Джонсон женился

15:52 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс поженились, подтвердили в воскресенье на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр и госпожа Саймондс поженились вчера в ходе небольшой церемонии в Вестминстерском соборе", - заявил представитель главы правительства.

Ранее СМИ сообщали о женитьбе Джонсона, однако официальных комментариев не поступало.