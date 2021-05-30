Британский премьер Борис Джонсон женился
15:52 30.05.2021 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс поженились, подтвердили в воскресенье на Даунинг-стрит.
"Премьер-министр и госпожа Саймондс поженились вчера в ходе небольшой церемонии в Вестминстерском соборе", - заявил представитель главы правительства.
Ранее СМИ сообщали о женитьбе Джонсона, однако официальных комментариев не поступало.
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