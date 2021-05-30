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НОВОСТИ

Литва придумала против Белоруссии новую санкцию

16:23 30.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Соответствующее заявление глава литовского кабмина сделала в опубликованном в воскресенье интервью британской газете "Файнэншл таймс".

По ее мнению, ЕС должен изучить "все виды санкций" против властей Белоруссии, включая возможные рестриктивные меры в отношении различных секторов экономики и ограничение доступа к финансовым рынкам, а также участников строительства БелАЭС. Шимоните утверждала, что экстренная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair ("Райанэйр") с журналистом Романом Протасевичем на борту в аэропорту Минску стала примером "полного подавления всех свобод, которыми дорожат страны ЕС".

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