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НОВОСТИ

Раненая стрелком в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжелом состоянии

20:12 30.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врачи оценивают состояние пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки как крайне тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

"Девочка крайне тяжелая, госпитализирована в ДГКБ №9 (Детская городская клиническая больница №9 - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

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