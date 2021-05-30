Экс-полицейский, который стрелял в людей из дома, задержан в результате штурма

20:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший сотрудник полиции, который устроил стрельбу из окна жилого дома в Екатеринбурге, задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бывший полицейский задержан в ходе штурма, для которого использовались светошумовые гранаты", - сказал собеседник агентства.