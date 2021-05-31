Российский беспилотник С-75 "Двина" сбит сирийскими войсками в ходе учений
07:20 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, ракета попала точно в цель и разрушила ее, отметка от беспилотника исчезла с экрана радара зенитного комплекса. "Потом эта информация подтвердилась", - отметил офицер.
Шахшир добавил, что от момента обнаружения цели до выполнения стрельбы ракетой прошло 10 минут, а от момента пуска до поражения - не больше 30 секунд.
Как рассказал журналистам генерал бригады ВС Сирии, разработанный в 50-х годах прошлого века советский зенитный ракетный комплекс С-75 является эффективным до сих пор. "Если следить за его техническим состоянием, он будет работать хорошо. Обслуживать комплекс не сложно. У военнослужащих сирийской армии есть большой опыт и навыки по работе с этими системами. Эта техника очень надежна и все зависит от того, как военнослужащий с ней работает", - отметил генерал.
Он сообщил, что в ходе войны с террористами С-75 также применялся. "Мы сбивали ими современные беспилотники. Наша батарея запустила ракету и сбила один такой беспилотник. Это было год назад", - уточнил офицер.
В учениях бригады ПВО также были задействованы зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и артиллерийские зенитки ЗУ-23.
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