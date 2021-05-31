В США могут вернуться к практике ускоренной процедуры депортации иммигрантов
07:30 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возобновление практики ускоренного выселения семей может вызвать разногласия среди демократов и приблизит администрацию к ориентированному на сдерживание подходу, который применялся четырьмя предыдущими президентами и особенно поддерживался администрацией Дональда Трампа, отмечается в публикации. По данным "Аксиос", Министерство внутренней безопасности США проведет на следующей неделе обзор политики ускоренного выселения.
Вместе с тем неназванный представитель Белого дома уточнил, что окончательное решение не принято. "Рассматриваются всегда различные варианты, чтобы выстроить упорядоченную иммиграционную систему", - сказал он.
Администрация Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые незаконно пытаются проникнуть в США из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового хозяина Белого дома к нелегальной иммиграции. Особо жесткой критике Байден подвергается за то, что несовершеннолетние нелегальные мигранты, оказавшиеся в США, содержатся в условиях, не подходящих для детей.
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