В домах у бывшего мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски - СК
07:40 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка", - сказала она.
С каким расследованием связаны обыски, управление пока не уточняет.
Источник ТАСС в правоохранительных структурах Приморья сообщил, что речь об уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь", Гуменюк проходит как свидетель. По версии следствия, обвиняемый получил более 4 миллионов рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом.
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