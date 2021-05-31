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В домах у бывшего мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски - СК

07:40 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводят обыски в доме у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель ведомства Аврора Римская.

"Официально подтверждаю, что сотрудники управления проводят обыски дома у Олега Гуменюка", - сказала она.

С каким расследованием связаны обыски, управление пока не уточняет.

Источник ТАСС в правоохранительных структурах Приморья сообщил, что речь об уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь", Гуменюк проходит как свидетель. По версии следствия, обвиняемый получил более 4 миллионов рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища "Морское", а также на захоронение урн с прахом.

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