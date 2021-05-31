Безопасность на выборах президента Перу обеспечат свыше 60 тыс военных - Минобороны
08:10 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Совместно с Национальным управлением электоральных процессов командование вооруженных сил обеспечило развертывание 61 тыс. военнослужащих, задача которых будет заключаться в обеспечении безопасности вне 11 673 избирательных участков в ходе голосования 6 июня", - говорится в сообщении. Помимо вооруженных сил гарантировать безопасность на выборах будут также сотрудники полиции. В ходе первого тура голосования 11 апреля для этого было задействовано 96 тыс. стражей порядка.
24 мая Перу потрясло известие об убийстве 16 человек, в том числе двух несовершеннолетних, предположительно совершенное по политическим мотивам. Как сообщили тогда в Минобороны, убийство совершили боевики леворадикальной террористической организации "Сендеро луминосо" (в переводе с испанского - "Сияющий путь"), оставившие на месте расправы листовки с призывами к населению не участвовать в президентских выборах.
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