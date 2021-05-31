В самых восточных регионах России началась сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе
08:30 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 10 утра понедельника в крае стартовала сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе. Всего основной выпускной экзамен в этом году сдадут 1 698 человек, что на 11% больше, чем в 2020 году. Среди них - 1 514 выпускников текущего года, 1 обучающийся 10-х классов, 159 выпускников прошлых лет и 24 обучающихся профессиональных образовательных организаций", - сказали в правительстве Камчатского края.
На Чукотке к последним школьным испытаниям допущены 470 человек. 48 из них - выпускники прошлых лет.
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