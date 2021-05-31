В Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя "Союз-2", запущенной 28 мая
08:40 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Якутии с помощью беспилотных летательных аппаратов в Алданском районе обнаружены фрагменты створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском - фрагменты двигателя. На 31 мая запланированы работы по распиловке и эвакуации фрагментов ракеты-носителя", - сообщили в пресс- службе.
В министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики уточнили, что в Алданском районе обнаружены четыре фрагмента створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском - два фрагмента центрального блока. Поиски продолжаются.
"Отобраны пробы почвы и воды в мониторинговых точках. Радиационный фон на всех мониторинговых площадках после пуска остается на таком же уровне, что и перед пуском, и находится на уровне ниже среднереспубликанских значений", - добавили в министерстве.
28 мая с космодрома "Восточный" стартовала ракета- носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами "OneWeb". Пуск состоялся в штатном режиме.
НОВОСТИ
- 14:06 30.05.2021
- Истребителю пятого поколения Су-57 готовят обновления
- 11:32 28.05.2021
- Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана
- 19:20 27.05.2021
- Армия РФ должна быть компактной, но эффективной - Путин
- 21:23 26.05.2021
- "Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
- 18:50 26.05.2021
- Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
- 13:00 26.05.2021
- Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
- 16:12 25.05.2021
- Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин
- 14:32 25.05.2021
- Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины
- 18:00 24.05.2021
- МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
- 17:00 24.05.2021
- Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке - AP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать