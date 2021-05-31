Эксперт предупредил об угрозе появления COVID-26 и COVID-32
09:00 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалистам необходимо выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус, чтобы избежать повторения подобного в будущем. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканала NBC декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас) Питер Хотес.
По мнению эксперта, который является также одним из руководителей центра по разработке вакцин в Техасе, получить указанную информацию "жизненно важно". "Это уже третья масштабная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке", - констатировал он. "Мать-природа дает нам понять, что будет дальше. Если мы не разберемся в полной мере в происхождении COVID-19, то будут COVID-26 и COVID-32", - отметил Хотес.
Как полагает специалист, в провинцию Хубэй следует минимум на шесть месяцев отправить группу ученых, в том числе вирусологов, эпидемиологов, экспертов по летучим мышам. По мнению Хотеса, ученые должны собрать образцы вируса, а также крови людей и животных. "Нам нужно сделать это. Это в интересах не только Китая или США, но и всего мира", - добавил Хотес.
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