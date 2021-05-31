Впервые за 12 лет в Израиле может быть сформировано правительство без Нетаньяху
09:20 31.05.2021 Источник: Эхо Москвы
В Израиле впервые за 12 лет могут сформировать правительство без Биньямина Нетаньяху. Лидер ультраправой партии «Ямина» Нафтали Беннет, выступая в Кнессете, подержал формирование «правительства единства», что дает возможность лидеру оппозиции Яиру Лапиду сформировать коалицию из правых, центристских и левых партий.
В ответ действующий премьер обвинил Беннета в «обмане века», сославшись на публичные обещания последнего не объединяться с Лапидом.
Правительственный кризис в Израиле продолжается больше двух лет. За это время состоялись уже четыре избирательные кампании в Кнессет. Эхо Москвы
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