В КНДР назвали своего настоящего противника
09:32 31.05.2021 Источник: Газета.Ru
Истинным противником КНДР являются США, а не Южная Корея. Об этом в своей статье написал комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) по международной политике Ким Мен Чхоль.
По его словам, целью Северной Кореи являются не южнокорейские войска, а Соединенные Штаты.
«Расчет США, которые планируют осуществить цель гегемонии, используя Южную Корею, является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами. Поговорка гласит: каков привет, таков ответ», — говорится в публикации.
По словам Чхоля, США и власти Южной Кореи ясно проявили свои агрессивные амбиции, и них отсутствует право рассуждать об укреплении государственной обороноспособности Северной Кореи или о нарушении резолюций ООН.
Ранее северокорейские власти заявили, что не будут контактировать с администрацией президента США Джо Байдена до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.
До этого американская разведка представила доклад, в котором говорится, что КНДР может «изменить региональную среду безопасности и внести разлад в отношения США и их союзников — включая возобновление испытаний ядерного оружия». Газета.Ru
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