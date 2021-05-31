0
0
153
НОВОСТИ

В КНДР назвали своего настоящего противника

09:32 31.05.2021 Источник: Газета.Ru

Истинным противником КНДР являются США, а не Южная Корея. Об этом в своей статье написал комментатор Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) по международной политике Ким Мен Чхоль.

По его словам, целью Северной Кореи являются не южнокорейские войска, а Соединенные Штаты.

«Расчет США, которые планируют осуществить цель гегемонии, используя Южную Корею, является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами. Поговорка гласит: каков привет, таков ответ», — говорится в публикации.

По словам Чхоля, США и власти Южной Кореи ясно проявили свои агрессивные амбиции, и них отсутствует право рассуждать об укреплении государственной обороноспособности Северной Кореи или о нарушении резолюций ООН.

Ранее северокорейские власти заявили, что не будут контактировать с администрацией президента США Джо Байдена до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.

До этого американская разведка представила доклад, в котором говорится, что КНДР может «изменить региональную среду безопасности и внести разлад в отношения США и их союзников — включая возобновление испытаний ядерного оружия».  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 31.05.2021
Металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. - Белоусов
0
23
10:20 31.05.2021
Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге в понедельник предъявят обвинение - адвокат
0
56
10:05 31.05.2021
Египетское правительство собирается вакцинировать всех жителей Хургады и Шарм-эль-Шейха
0
87
10:00 31.05.2021
Байден намерен надавить на Путина в вопросе соблюдения прав человека - СМИ
0
89
09:20 31.05.2021
Впервые за 12 лет в Израиле может быть сформировано правительство без Нетаньяху
0
175
09:05 31.05.2021
Спецслужбы Дании помогали АНБ США следить за лидерами ЕС - СМИ
0
182
09:00 31.05.2021
Эксперт предупредил об угрозе появления COVID-26 и COVID-32
0
196
08:40 31.05.2021
В Якутии обнаружены фрагменты ракеты-носителя "Союз-2", запущенной 28 мая
0
219
08:30 31.05.2021
В самых восточных регионах России началась сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе
0
208
08:10 31.05.2021
Безопасность на выборах президента Перу обеспечат свыше 60 тыс военных - Минобороны
0
212

Возврат к списку