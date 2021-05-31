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Байден намерен надавить на Путина в вопросе соблюдения прав человека - СМИ

10:00 31.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Байден пообещал надавить на Путина в вопросе соблюдения прав человека. Лидеры двух стран встретятся на саммите 16 июня в Женеве. Белый Дом не стал отменять встречу, несмотря на новые подозрения в адрес российских хакеров.

Через две недели я встречаюсь с президентом Путиным в Женеве, — заявил Джо Байден накануне, — и дам ему ясно понять, что мы не будем стоять в стороне и позволять ему нарушать права человека. Пришло время напомнить всему миру, кто мы есть на самом деле», сказал Байден, имея в виду предыдущие четыре года правления Дональда Трампа.

Двухсторонний саммит Джо Байдена и Владимира Путина состоится, несмотря на то, что на прошлой неделе хакеры из группировки Nobelium — те же, что взломали американское правительство через программное обеспечение SolarWind, — атаковали американское федеральное агентство международного развития (USAID), которое работает с международными правозащитными организациями.

Ранее президент США заявлял, что обсудит с российским лидером захват самолета авиакомпании Ryanair белорусскими спецслужбами и арест оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасечива.

Саммиту предшествовали встречи министров иностранных дел двух стран и советника по нацбезопасности Белого Дома с секретарем Совбеза России. В ходе последних переговоров представители Вашингтона и Москвы сошлись во мнении, что нормализация отношений отвечает общим интересам и будет способствовать глобальной предсказуемости и стабильности.  Эхо Москвы

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