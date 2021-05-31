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НОВОСТИ

Египетское правительство собирается вакцинировать всех жителей Хургады и Шарм-эль-Шейха

10:05 31.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Власти Египта снимут ограничения на работу ресторанов и магазинов. Послабления начнут действовать с 1 июня. Как сообщает Reuters, с этого дня пункты общепита и магазины смогут вернуться к привычному летнему расписанию, то есть работать до полуночи.

Также египетское правительство сообщило о намерении вакцинировать всех жителей курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.

По данным властей Египта, доходы от туризма упали на 70% за прошлый год.  Говорит Москва

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