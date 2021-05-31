Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге в понедельник предъявят обвинение - адвокат

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге в понедельник будет предъявлено обвинение, сообщил ТАСС адвокат Александр Филанович.

"После обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь (Главное следственное управление Следственного комитета - прим. ТАСС)", - сказал адвокат. По его словам, 31 мая также будет повторно рассмотрена жалоба на задержание Сапеги. Ранее защита обжаловала отказ суда удовлетворить такую жалобу.

28 мая суд Партизанского района Минска на заседании в закрытом режиме отказался удовлетворить жалобу на задержание россиянки.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta ("Нехта") Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года телеграм-канал "Черная книга Беларуси" судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским.

30 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что решение о дальнейшей судьбе Сапеги примет белорусский суд после окончания расследования ее дела, который по его мнению, скорее всего, состоится в Белоруссии.