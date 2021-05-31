Металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. - Белоусов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы металлургов в РФ выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

"Мы видим, что в ковидный год, отчетность сейчас пришла, доходы металлургов выросли в разы, это неплохо. Плохо то, что они все подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен. Мы посчитали, что металлурги нахлобучили бюджет в части госкапвложений и гособороназаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Я считаю, они должны вернуть эти деньги в виде налога", - сказал он.