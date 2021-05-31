Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей - Синьхуа

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая приняли решение разрешить семьям иметь троих детей. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, данное решение было принято по итогам заседания Политбюро ЦК КПК. Дата вступления в силу этой меры не уточняется.