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НОВОСТИ

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей - Синьхуа

11:00 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая приняли решение разрешить семьям иметь троих детей. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, данное решение было принято по итогам заседания Политбюро ЦК КПК. Дата вступления в силу этой меры не уточняется.

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