Портал newsru.com сообщил о своем закрытии по экономическим причинам

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Редакция newsru.com объявила о закрытии новостного портала по экономическим причинам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте в понедельник.

"Мы перестаем работать по экономическим причинам", - говорится в сообщении.

По мнению редакции, "ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу newsru.com более невозможной".

В редакции уточнили, что архив новостей за 21 год работы портала пока остается открытым.

Newsru.com - российское интрнет-издание, работавшее с 2000 по 2021 год. Ранее являлось сайтом телекомпании НТВ.