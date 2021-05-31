Портал newsru.com сообщил о своем закрытии по экономическим причинам
11:05 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Редакция newsru.com объявила о закрытии новостного портала по экономическим причинам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте в понедельник.
"Мы перестаем работать по экономическим причинам", - говорится в сообщении.
По мнению редакции, "ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу newsru.com более невозможной".
В редакции уточнили, что архив новостей за 21 год работы портала пока остается открытым.
Newsru.com - российское интрнет-издание, работавшее с 2000 по 2021 год. Ранее являлось сайтом телекомпании НТВ.
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