Денежная поддержка россиян в кризис мало отразилась на инфляции в РФ - Белоусов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Денежная поддержка россиян во время кризиса мало повлияла на инфляцию в России, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.

"В условиях, когда заработки просели, считаю, то, что мы раздали деньги, мало сыграло на инфляции", - сказал он.