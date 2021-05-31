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ФСБ пресекла в 25 регионах России деятельность почти 100 подпольных оружейников

12:00 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России выявила в 25 регионах страны почти 100 подпольных оружейников и изъяла 385 единиц оружия. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - подчеркнули ЦОС. В результате из незаконного оборота изъяты 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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