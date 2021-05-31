ФСБ пресекла в 25 регионах России деятельность почти 100 подпольных оружейников
12:00 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России выявила в 25 регионах страны почти 100 подпольных оружейников и изъяла 385 единиц оружия. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - подчеркнули ЦОС. В результате из незаконного оборота изъяты 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
НОВОСТИ
- 12:05 31.05.2021
- Турецкая разведка задержала и доставила в страну племянника Фетхуллаха Гюлена - СМИ
- 11:45 31.05.2021
- Sberbank Europe договорился о покупке дебиторской задолженности с Metalloinvest Trading AG
- 11:32 31.05.2021
- В России выявили 8 475 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 31.05.2021
- Денежная поддержка россиян в кризис мало отразилась на инфляции в РФ - Белоусов
- 11:05 31.05.2021
- Портал newsru.com сообщил о своем закрытии по экономическим причинам
- 11:00 31.05.2021
- Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей - Синьхуа
- 10:32 31.05.2021
- Металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. - Белоусов
- 10:20 31.05.2021
- Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге в понедельник предъявят обвинение - адвокат
- 10:05 31.05.2021
- Египетское правительство собирается вакцинировать всех жителей Хургады и Шарм-эль-Шейха
- 10:00 31.05.2021
- Байден намерен надавить на Путина в вопросе соблюдения прав человека - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать