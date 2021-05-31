В России выявили 8 475 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:32 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 475, до 5 071 917. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 6 715. Всего уже выздоровели 4 684 585 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 339 против 355 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умер 121 501 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,4%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 12:00 31.05.2021
- ФСБ пресекла в 25 регионах России деятельность почти 100 подпольных оружейников
- 11:45 31.05.2021
- Sberbank Europe договорился о покупке дебиторской задолженности с Metalloinvest Trading AG
- 11:20 31.05.2021
- Денежная поддержка россиян в кризис мало отразилась на инфляции в РФ - Белоусов
- 11:05 31.05.2021
- Портал newsru.com сообщил о своем закрытии по экономическим причинам
- 11:00 31.05.2021
- Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей - Синьхуа
- 10:32 31.05.2021
- Металлурги должны вернуть бюджету 100 млрд руб. - Белоусов
- 10:20 31.05.2021
- Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге в понедельник предъявят обвинение - адвокат
- 10:05 31.05.2021
- Египетское правительство собирается вакцинировать всех жителей Хургады и Шарм-эль-Шейха
- 10:00 31.05.2021
- Байден намерен надавить на Путина в вопросе соблюдения прав человека - СМИ
- 09:32 31.05.2021
- В КНДР назвали своего настоящего противника
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать