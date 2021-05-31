Анатолий Вассерман: Следует сократить в ЕГЭ долю вопросов на запоминание
12:11 31.05.2021
|Фото из личного архива Анатолия Вассермана
Как считает Вассерман, для того, чтобы улучшить качество вопросов, предлагаемых ученикам в рамках Единого государственного экзамена, необходимо обратиться к профильным экспертам. «Что касается качества самого экзамена, считаю, что вопросами его проработки должны заниматься высококвалифицированные специалисты», - отметил публицист 31 мая, в день старта ЕГЭ по географии, литературе и химии. Напомним, в нынешнем году Единый госэкзамен проводится с 31 мая по 17 июля. В России организовали примерно 5800 пунктов для сдачи экзамена, на который ждут более 724 тыс. человек.
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