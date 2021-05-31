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Анатолий Вассерман: Следует сократить в ЕГЭ долю вопросов на запоминание

12:11 31.05.2021

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Фото из личного архива Анатолия Вассермана
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сейчас — заучивание отдельных фактов, а его введение привело к снижению уровня школьного образования в стране, заявил известный участник интеллектуальных состязаний, публицист и аналитик Анатолий Вассерман. По его словам, в настоящее время нужно не просто изменить формат ЕГЭ. «Менять надо прежде всего саму цель образования. Вернуться к той цели, которая хотя и не провозглашалась, но подразумевалась на протяжении большей части нашей истории образования в целом, а именно – к формированию целостной картины мира. Что касается ЕГЭ, то нужно сократить долю вопросов на заучивание фактов, не говоря уже об «угадайках», а также всемерно наращивать долю вопросов, проверяющих понимание материала», - уверен аналитик.

 Как считает Вассерман, для того, чтобы улучшить качество вопросов, предлагаемых ученикам в рамках Единого государственного экзамена, необходимо обратиться к профильным экспертам. «Что касается качества самого экзамена, считаю, что вопросами его проработки должны заниматься высококвалифицированные специалисты», - отметил публицист 31 мая, в день старта ЕГЭ по географии, литературе и химии. Напомним, в нынешнем году Единый госэкзамен проводится с 31 мая по 17 июля. В России организовали примерно 5800 пунктов для сдачи экзамена, на который ждут более 724 тыс. человек.

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