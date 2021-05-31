Решений о том, чтобы Путин возглавил список "Единой России" на выборах, нет - Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решений о том, чтобы президент России Владимир Путин возглавил список "Единой России" на выборах в Госдуму, не принималось. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, никакого решения на эту тему не принималось. Если какие-то решения будут приниматься, мы, разумеется, сразу вас проинформируем", - сказал Песков.