В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО - Шойгу

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении, сообщил в понедельник на коллегии министерства обороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза - страны НАТО во главе с Соединенными Штатами наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", - сказал министр.

Он уточнил, что данные организационные мероприятия "синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники". "В текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тысяч единиц оружия", - отметил Шойгу.

Глава военного ведомства также сообщил, что помимо формирования новых соединений и поставок современного оружия Вооруженные силы РФ постоянно совершенствуют подготовку личного состава и органов военного управления. "Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более 200 упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%", - отметил он.