Член шведского парламента потребовал назвать имена политиков, за которыми США вели слежку

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член шведского парламента от Левой партии Енс Хольм потребовал детальной информации о прослушивании Агентством национальной безопасности США (АНБ) шведских политиков, осуществлявшемся с помощью датских спецслужб, и их имена. Об этом в понедельник сообщает телеканал Эс-вэ-тэ.

"Мы должны знать, за кем именно велась слежка, когда и каким образом. Это крайне возмутительно", - заявил политик, добавив, что все это напоминает времена холодной войны.

В воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник "Шпигель" обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями - выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

Хольм является депутатом с 2010 года. "АНБ мог счесть провокационным тот факт, что я и еще несколько человек выдвинули Эдварда Сноудена на Нобелевскую премию мира, потому что он раскрыл слежку АНБ", - пояснил он. Шведский парламентарий в 2015 году побывал в Москве, чтобы встретиться со Сноуденом.

Как стало известно, в 2014 году начальник Службы военной разведки Дании начал секретное внутреннее расследование на предмет использования АНБ датско- американской разведывательной системы XKeyscore на базе датской разведслужбы на острове Амагер в проливе Эресунн, предназначенной для наблюдения за объектами в соседних с Данией странах. Расследование получило название Dunhammer ("Камыш") и было завершено в 2015 году. Результаты его были переданы руководству разведки. Спустя 5 лет благодаря осведомителю об этом стало известно руководству министерства обороны, после чего его глава Трине Брамсен отстранила ряд руководителей разведслужбы от занимаемых должностей.

Ссылаясь на датское расследование, телеканал Эс-вэ-тэ сообщает, что в качестве параметров поиска АНБ использовало телефонные номера шведских политиков, с тем чтобы обнаруживать их в интернет-трафике, проходившем через датские сети как внутрь страны, так и из нее. "Таким образом, АНБ могло перехватывать все от СМС-сообщений до телефонных звонков и инернет-трафика, включая поисковые запросы, чаты и информационные приложения, ведущих политиков и чиновников ближайших к Дании странах", - рассказал телеканал.