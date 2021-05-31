Минский горсуд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минский городской суд в понедельник отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме, решение суда было оглашено на открытом заседании, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса, постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит", - сказал судья по итогам заседания.

Заседание суд проходило без участия задержанной гражданки РФ.