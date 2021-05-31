Минский горсуд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги
14:12 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минский городской суд в понедельник отказал в удовлетворении жалобы на задержание гражданки России Софии Сапеги. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме, решение суда было оглашено на открытом заседании, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Рассмотрев материалы, руководствуясь статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса, постановил: жалобу защитника, адвоката Филановича на постановление суда Партизанского района города Минска от 28 мая 2021 года в отношении Сапеги Софии Андреевны оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит", - сказал судья по итогам заседания.
Заседание суд проходило без участия задержанной гражданки РФ.
НОВОСТИ
- 15:12 31.05.2021
- В школах ДНР впервые сдают ЕГЭ
- 15:00 31.05.2021
- ЕС уже доказал, что он - ненадежный партнер - Лавров о предложении отключить РФ от SWIFT
- 14:49 31.05.2021
- Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов: в России должна появиться система оповещения о пропавших детях
- 14:32 31.05.2021
- Член шведского парламента потребовал назвать имена политиков, за которыми США вели слежку
- 14:00 31.05.2021
- Макрон заявил, что президент ЦАР Туадера - «заложник группы Вагнера» - СМИ
- 13:32 31.05.2021
- Целый ряд сигналов из Москвы в предстоящие дни будут для США некомфортными - Рябков
- 13:20 31.05.2021
- В Кремле не комментируют заявление МИД Белоруссии о провокациях на выборах в республике
- 13:05 31.05.2021
- В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО - Шойгу
- 13:00 31.05.2021
- Франция считает серьезным проступком возможную слежку США и Дании за политиками ЕС - МИД
- 12:32 31.05.2021
- Решений о том, чтобы Путин возглавил список "Единой России" на выборах, нет - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать