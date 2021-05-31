ЕС уже доказал, что он - ненадежный партнер - Лавров о предложении отключить РФ от SWIFT
15:00 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз и западные страны уже много раз показывали то, что они не являются надежными партнерами для России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.
"Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения", - сказал он.
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