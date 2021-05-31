0
0
37
НОВОСТИ

ЕС уже доказал, что он - ненадежный партнер - Лавров о предложении отключить РФ от SWIFT

15:00 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз и западные страны уже много раз показывали то, что они не являются надежными партнерами для России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

"Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадежный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 31.05.2021
В школах ДНР впервые сдают ЕГЭ
0
10
14:49 31.05.2021
Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов: в России должна появиться система оповещения о пропавших детях
0
63
14:32 31.05.2021
Член шведского парламента потребовал назвать имена политиков, за которыми США вели слежку
0
111
14:12 31.05.2021
Минский горсуд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги
0
143
14:00 31.05.2021
Макрон заявил, что президент ЦАР Туадера - «заложник группы Вагнера» - СМИ
0
155
13:32 31.05.2021
Целый ряд сигналов из Москвы в предстоящие дни будут для США некомфортными - Рябков
0
225
13:20 31.05.2021
В Кремле не комментируют заявление МИД Белоруссии о провокациях на выборах в республике
0
210
13:05 31.05.2021
В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО - Шойгу
0
238
13:00 31.05.2021
Франция считает серьезным проступком возможную слежку США и Дании за политиками ЕС - МИД
0
196
12:32 31.05.2021
Решений о том, чтобы Путин возглавил список "Единой России" на выборах, нет - Песков
0
231

Возврат к списку