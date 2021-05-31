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В школах ДНР впервые сдают ЕГЭ

15:12 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который сдают школьники для поступления в российские вузы, впервые проводится на территории Донецкой народной республики (ДНР). К сдаче экзамена приступили 475 выпускников одиннадцатых классов, сообщило в понедельник Донецкое агентство новостей.

Четыре пункта сдачи экзамена были организованы в трех населенных пунктах: в Горловке, в Макеевке, а также два пункта в Донецке. Проведению ЕГЭ на территории республики предшествовала масштабная подготовительная работа, все задействованные лица заблаговременно прошли специальное обучение в России и тренировки непосредственно на местах.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что процесс проведения экзамена организован, согласно российским нормам. Он также отметил, что начало сдачи ЕГЭ на территории республики свидетельствует об укреплении интеграционных связей с РФ. "Это элемент наших интеграционных процессов, которые набирают обороты и проявляются по всем направлениям, в том числе и в образовательной системе", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Глава республики также обратился к выпускникам, пожелал им успехов и подчеркнул важность сегодняшнего дня. "Сегодня у вас действительно важный день. Вы первые, кто сдает ЕГЭ на территории ДНР. Раньше надо было выезжать, что составляло дополнительные сложности в эти и так волнительные и напряженные дни", - отметил он.

ЕГЭ является основной формой вступительных испытаний в вузы РФ. 31 мая во всех регионах России начался основной период сдачи ЕГЭ с экзаменов по химии, географии и литературе.

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