Володин победил на праймериз "Единой России" в Саратовской области

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин одержал победу в ходе предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Саратовской области, сообщили в региональном отделении "Единой России".

"В региональном отделении "Единой России" подвели итоги предварительного голосования в Саратовской области. По списку в Государственную думу лидирует Вячеслав Викторович Володин (91,14%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что явка составила 13,14%, это выше среднероссийской.

Голосование прошло без существенных нарушений. На счетных участках работали свыше 750 наблюдателей, на некоторых участках было установлено видеонаблюдение.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.