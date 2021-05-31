0
0
50
НОВОСТИ

Володин победил на праймериз "Единой России" в Саратовской области

16:12 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин одержал победу в ходе предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Саратовской области, сообщили в региональном отделении "Единой России".

"В региональном отделении "Единой России" подвели итоги предварительного голосования в Саратовской области. По списку в Государственную думу лидирует Вячеслав Викторович Володин (91,14%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что явка составила 13,14%, это выше среднероссийской.

Голосование прошло без существенных нарушений. На счетных участках работали свыше 750 наблюдателей, на некоторых участках было установлено видеонаблюдение.

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 31.05.2021
Медведев назвал дискриминацией ситуацию с наценкой на заказ такси с детским креслом
0
50
16:00 31.05.2021
В РПЦ намерены установить личность «священника»-битбоксера из TikTok
0
150
15:32 31.05.2021
Власти РФ готовят решения на случай отключения от SWIFT - Лавров
0
186
15:12 31.05.2021
В школах ДНР впервые сдают ЕГЭ
0
157
15:00 31.05.2021
ЕС уже доказал, что он - ненадежный партнер - Лавров о предложении отключить РФ от SWIFT
0
201
14:49 31.05.2021
Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов: в России должна появиться система оповещения о пропавших детях
0
170
14:32 31.05.2021
Член шведского парламента потребовал назвать имена политиков, за которыми США вели слежку
0
246
14:12 31.05.2021
Минский горсуд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софии Сапеги
0
264
14:00 31.05.2021
Макрон заявил, что президент ЦАР Туадера - «заложник группы Вагнера» - СМИ
0
278
13:32 31.05.2021
Целый ряд сигналов из Москвы в предстоящие дни будут для США некомфортными - Рябков
0
320

Возврат к списку