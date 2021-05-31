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Медведев назвал дискриминацией ситуацию с наценкой на заказ такси с детским креслом

16:32 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал дискриминацией ситуацию, когда тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем обычная поездка.

"Дискриминация на самом деле, это правда", - сказал он, комментируя подобные примеры, которые ему привели в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

По словам руководителя Центра социально-культурного развития поддержки семьи и молодежи в Перове Татьяны Яковлевой, сейчас недостаточно машин такси в России оборудовано детскими креслами. "Когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства, что, на мой взгляд, является необоснованным, скажем так, налогом на детей и дискриминацией. Плата, взимаемая с ребенка, не должна превышать оплаты проезда в такси взрослого", - сказала она, добавив, что предлагает запретить взимать плату за услугу "детское кресло" и детского тарифа.

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