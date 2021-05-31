Попытки ЕС поучать Россию не работали и не сработают - Захарова
17:00 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политика Евросоюза, основанная на том, чтобы поучать Россию, никогда не работала и не сработает в будущем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
"Политика одностороннего поучительства, которую почему- то посчитал выходом из сложившейся ситуации Брюссель, она не срабатывает, она не сработала. Почему же она должна сработать в будущем?" - сказала она.
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