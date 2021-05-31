Попытки ЕС поучать Россию не работали и не сработают - Захарова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика Евросоюза, основанная на том, чтобы поучать Россию, никогда не работала и не сработает в будущем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Политика одностороннего поучительства, которую почему- то посчитал выходом из сложившейся ситуации Брюссель, она не срабатывает, она не сработала. Почему же она должна сработать в будущем?" - сказала она.