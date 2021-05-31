Средняя цена Urals за год выросла в 2,1 раза - до $66,63 за баррель
17:12 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя цена нефти Urals в мае 2021 года выросла в 2,1 раза в годовом выражении - до $66,63 за баррель, сообщается на сайте Минфина РФ.
"Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2021 года сложилась в размере $66,63 за баррель, что в 2,1 раза выше, чем в мае 2020 года ($31,04 за баррель)", - отмечает Минфин.
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