Средняя цена Urals за год выросла в 2,1 раза - до $66,63 за баррель

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя цена нефти Urals в мае 2021 года выросла в 2,1 раза в годовом выражении - до $66,63 за баррель, сообщается на сайте Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2021 года сложилась в размере $66,63 за баррель, что в 2,1 раза выше, чем в мае 2020 года ($31,04 за баррель)", - отмечает Минфин.