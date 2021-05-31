Медведев поддержал идею о назначении алиментов в привязке к прожиточному минимуму
17:32 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил прописать в законе возможность назначать алименты на детей в привязке к прожиточному минимуму, например, по решению суда. Об этом он заявил на партийном форуме "Большой семейный совет", отвечая на предложение о том, чтобы установить обязательный объем алиментов на детей на уровне 50% от прожиточного минимума, к примеру, регионального.
"В принципе, это звучит вполне справедливо, для этого требуется изменять законы, в том числе Семейный кодекс, которым определяются минимальные критерии начисления алиментов, а также их зависимость от целого ряда условий", - сказал Медведев.
Он отметил, что "часто справки, которые приносят для выплаты алиментов, липовые, как можно меньше туда цифру вставляют - и если зарплата там 10 тысяч, а алименты 25%, то вот тебе 2,5 тысячи".
"Это, конечно, явная махинация, - сказал Медведев. - Здесь можно подумать над юридической формулой, которую использовать в законе". Он предложил секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку посоветоваться на этот счет с юристами.
"Тут можно подумать над формулировкой, которая сделает возможным, например, на усмотрение суда, если видно, что это (справка), извините, фуфло какое, установить 0,5 от прожиточного минимума. Давайте подумаем на эту тему", - добавил председатель партии.
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