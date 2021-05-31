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Сбережение народа названо высшим приоритетом в новой стратегии нацбезопасности - Патрушев

18:00 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбережение народа России названо высшим приоритетом в проекте новой редакции стратегии национальной безопасности страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"В новой редакции стратегии в соответствии с посланием президента Федеральному собранию высшим приоритетом определено сбережение народа России", - сказал секретарь Совбеза.

По его словам, в документе подчеркивается, что "только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества". "Сила нашего государства - это прежде всего наши люди. Они должны иметь достойную заработную плату, хорошее образование, быть обеспечены работой, жильем, качественной медициной", - сказал Патрушев, отметив, что задачи, направленные на сбережение народа, содержатся в каждом из стратегических национальных приоритетов страны.

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