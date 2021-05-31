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НОВОСТИ

Чехия призывает РФ не считать ее недружественным государством - МИД

18:40 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Чехии призывает власти России перестать применять к ней термин "недружественное государство". Как заявили в понедельник в МИД республики, это будет способствовать снижению напряженности в двусторонних отношениях.

"В интересах снижения напряженности во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.

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