На МАКС-2021 пройдет День студента

19:52

Фото с сайта авиасалона "МАКС"

Авиация и космонавтика стоят на пороге революционных изменений, обусловленных стремительным развитием технологий. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться всеми возможностями, которые дают эти новации, аэрокосмической индустрии нужны кадры нового поколения, способные мыслить новыми категориями. МАКС помогает отрасли привлечь молодёжь, демонстрирует ребятам перспективы построения карьеры и даёт им возможность реализовать свои амбиции. Для учащихся "День студента" становится бесплатным входным билетом в новый мир, полный открытий и творческих задач. Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте Авиасалона.Идея получила поддержку на самом высоком уровне. "Считаю, что это очень хорошая, нужная инициатива. Она должна стимулировать привлечение в отрасль молодых специалистов, способствовать повышению интереса к авиации и освоению космоса", - сказал в своём приветствии участникам и гостям салона Президент России Владимир Путин.

Инициативу по достоинству оценили и "снизу": возможностью бесплатно посетить выставку в 2015 году воспользовались более 7 000 студентов, и в дальнейшем интерес к мероприятию возрос. Действительно, "День студента" на МАКС объективно стал уникальной возможностью для будущих авиаторов посмотреть на свою профессию "изнутри" и понять, насколько увлекательной и по-настоящему захватывающей может быть работа, связанная с наукой и инженерной практикой. Многим удалось в этот день найти своего будущего работодателя.

В 2021 году организаторы салона в очередной раз приглашают учащихся очных отделений высших и средних специальных учебных заведений бесплатно посетить выставку в "День студента", который по уже сложившейся традиции пройдёт в первый день массового посещения салона, а именно в пятницу, 23 июля. В этот день ребята смогут познакомиться с предприятиями аэрокосмической отрасли, новинками индустрии, кадровыми программами ведущих компаний. Для них будут открыты все двери: есть возможность принять участие в деловой программе салона и в ярмарках вакансий, посетить лекции и мастер-классы. Специально на "День студента" флагманские предприятия запланировали проведение профориентационных мероприятий, включая лекции ведущих конструкторов, конференции молодых специалистов и другие события.

Сегодня технологии меняются с такой скоростью, что у работодателей нет возможности ждать по нескольку лет, пока выпускники "погрузятся" в профессию. Образование, наука и промышленность объединяют усилия для того, чтобы молодые люди одновременно получали необходимые знания и навыки, и сразу же, с первых курсов обучения, применяли их на практике, участвуя в исследованиях, создавая новые образцы техники. Раздел Future Hub призван наглядно продемонстрировать этот "сплав" на примере партнёрств крупнейших производителей и вузов.

Надеемся, что ребята, которые приходят на МАКС в "День студента", уже через два года станут участниками выставки в другом качестве и представят результаты своей работы в мероприятиях, проводимых на выставке авиационно-технического творчества молодёжи в разделе Future Hub. Здесь традиционно демонстрируют свои разработки ведущие аэрокосмические и политехнические вузы, такие как МАИ, МЭИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГУ, МФТИ, Казанский ГТУ им. А.Н. Туполева и другие, - сообщается на сайте МАКС.

