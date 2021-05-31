Франция ждет пояснений от США и Дании в контексте скандала с прослушкой - Макрон

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция привержена доверительным отношениям между ЕС и США и ожидает пояснений от Дании и Соединенных Штатов после появления информации о слежке со стороны датских спецслужб за европейскими политиками по заказу Вашингтона. Об этом заявил в понедельник ее президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.

"Я привержен доверию, которое объединяет европейцев и американцев. Между нами нет места подозрениям, - заявил он. - Мы ожидаем полной ясности. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнеры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений".