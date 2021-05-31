Франция ждет пояснений от США и Дании в контексте скандала с прослушкой - Макрон
20:00 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция привержена доверительным отношениям между ЕС и США и ожидает пояснений от Дании и Соединенных Штатов после появления информации о слежке со стороны датских спецслужб за европейскими политиками по заказу Вашингтона. Об этом заявил в понедельник ее президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам 22-го заседания франко-германского совета министров.
"Я привержен доверию, которое объединяет европейцев и американцев. Между нами нет места подозрениям, - заявил он. - Мы ожидаем полной ясности. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнеры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений".
НОВОСТИ
- 13:05 31.05.2021
- В ЗВО создадут до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО - Шойгу
- 14:06 30.05.2021
- Истребителю пятого поколения Су-57 готовят обновления
- 11:32 28.05.2021
- Позиции азербайджанских ВС в Нахичевани обстреляны, есть раненый - Минобороны Азербайджана
- 19:20 27.05.2021
- Армия РФ должна быть компактной, но эффективной - Путин
- 21:23 26.05.2021
- "Иду на МАКС": вместе с билетами на главное аэрошой страны можно будет купить уникальную брендовую экипировку
- 18:50 26.05.2021
- Украина не понимает, почему ее не позвали на саммит НАТО
- 13:00 26.05.2021
- Войска США покинут Афганистан раньше предполагаемого срока
- 16:12 25.05.2021
- Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются - Путин
- 14:32 25.05.2021
- Зеленский предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины
- 18:00 24.05.2021
- МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать