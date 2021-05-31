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Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня - источники

20:40 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сохранит авиасообщение с Турцией в ограниченном режиме после 1 июня. Об этом ТАСС рассказали два источника, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

"Продлили (ограничение на полеты в Турцию - прим. ТАСС)", - сообщил один из собеседников ТАСС.

Нынешние ограничения на полеты в Турцию действуют до 1 июня.

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