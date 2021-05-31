В Пулково сняли с самолета директора "Открытой России" Пивоварова

21:20 Источник: Интерфакс

Исполнительный директор прекратившего деятельность движения "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров сообщил, что сотрудники полиции вывели его из самолета в Санкт-Петербурге.

"Меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню, никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку. Сотрудники полиции подъехали и вывели меня", - сказал Пивоваров "Интерфаксу".

Он сообщил, что находится в отделе полиции в аэропорту Пулково.