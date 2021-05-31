0
0
156
НОВОСТИ

В Пулково сняли с самолета директора "Открытой России" Пивоварова

21:20 31.05.2021 Источник: Интерфакс

Исполнительный директор прекратившего деятельность движения "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров сообщил, что сотрудники полиции вывели его из самолета в Санкт-Петербурге.

"Меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню, никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку. Сотрудники полиции подъехали и вывели меня", - сказал Пивоваров "Интерфаксу".

Он сообщил, что находится в отделе полиции в аэропорту Пулково.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 31.05.2021
Киев считает угрозой для себя "настоящее союзное государство" РФ и Белоруссии - Зеленский
0
48
22:00 31.05.2021
Власти Чехии подготовили запрос к РФ о компенсации за взрывы во Врбетице
0
99
20:40 31.05.2021
Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня - источники
0
204
20:00 31.05.2021
Франция ждет пояснений от США и Дании в контексте скандала с прослушкой - Макрон
0
243
19:52 31.05.2021
На МАКС-2021 пройдет День студента
0
227
19:20 31.05.2021
Британская разведка предложила "Джебхат ан-Нусре" сотрудничество с Западом - диписточник
0
301
18:55 31.05.2021
Татьяна Буцкая: Семьи с детьми получат новую господдержку
0
275
18:40 31.05.2021
Чехия призывает РФ не считать ее недружественным государством - МИД
0
371
18:00 31.05.2021
Сбережение народа названо высшим приоритетом в новой стратегии нацбезопасности - Патрушев
0
352
17:57 31.05.2021
Светлана Разворотнева передала мебель многодетной семьей погорельцев
0
288

Возврат к списку