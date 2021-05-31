Власти Чехии подготовили запрос к РФ о компенсации за взрывы во Врбетице
22:00 31.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чешские власти остаются привержены идее потребовать от России денежной компенсации за ущерб, причиненный в 2014 году взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Как заявил в понедельник журналистам министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, Прага уже подготовила проект соответствующего запроса к Москве.
"Мы работаем над этим (получением компенсации от РФ за ущерб - прим. ТАСС) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект [обращения за выплатой суммы ущерба]. Мы еще ожидаем [получение информации] от органов, ведущих расследование уголовного преступления. Думаю, что в ближайшее время мы сможем обратиться к РФ с требованием выплаты [компенсации] за ущерб", - сказал Кулганек.
Чешские власти считают причастными к взрывам на складах российские спецслужбы. Ранее министр финансов и вице- премьер Чехии Алена Шиллерова заявляла, что республика намерена потребовать от России по меньшей мере 1 млрд крон (примерно 39 млн евро) в качестве возмещения материального ущерба.
7 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, где погибли два человека, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
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