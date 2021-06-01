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НОВОСТИ

Названы победители праймериз «Единой России» в Москве

22:58 31.05.2021

Московские единороссы подвели итоги предварительного голосования в российской столице. Как отметил бывший секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский, предварительное голосование вызвало огромный интерес среди кандидатов и оргкомитет зарегистрировал 425 политиков. На заседании регионального организационного комитета были подведены итоги праймериз ЕР. «Всего за кандидатов, выдвинутых по списку одномандатных округов с последующим выдвижением в Госдуму, проголосовало 473 812 избирателей», - отметил Метельский.

По его словам, в первую тройку по партийному списку вошли Марьяна Лысенко, Пётр Толстой, Владимир Ресин. "Думаю, что всех кандидатов, победивших на внутрипартийном голосовании, утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. Именно они будут представлять на сентябрьских выборах «Единую Россию», - заявил единоросс.

На заседании Петра Толстого избрали секретарем Московского городского регионального отделения ЕР.

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