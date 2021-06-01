Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 выявлен в Китае
08:20 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, 41-летний мужчина из города Чжэньцзян в конце апреля почувствовал жар, спустя несколько дней из-за ухудшения состояния он обратился к врачу и был госпитализирован. К настоящему времени его состояние стабилизировалось и почти полностью соответствует критериям для выписки из больницы.
28 мая национальный центр по контролю и профилактике заболеваний после получения материалов пациента провел их анализ и пришел к выводу, что мужчина был инфицирован H10N3. К настоящему времени все контактировавшие с ним люди помещены под медицинское наблюдение, заболевших среди них пока не выявлено.
Как отмечается в сообщении ведомства, "H10N3 произошел от птиц, так как анализ генома показал, что вирус не обладает эффективной способностью заражать человека". Ранее в мире не было зафиксировано ни одного случая заражения людей H10N3, вирус передается между пернатыми и обладает низкой патогенностью.
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