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НОВОСТИ

У политика Дмитрия Гудкова проходит обыск

09:00 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция проводит обыски в доме политика Дмитрия Гудкова и начальника его штаба Виталия Венидиктова. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник.

"Сотрудники полиции сейчас проводят оперативные действия на даче Гудкова и в доме начальника его штаба Венидиктова. Ведутся обыски", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что они начались с самого утра.

Ранее источник сообщил об обысках у бывшего председателя признанной нежелательной в РФ организации "Открытой России" Александра Соловьева.

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