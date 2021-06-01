У политика Дмитрия Гудкова проходит обыск
09:00 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция проводит обыски в доме политика Дмитрия Гудкова и начальника его штаба Виталия Венидиктова. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник.
"Сотрудники полиции сейчас проводят оперативные действия на даче Гудкова и в доме начальника его штаба Венидиктова. Ведутся обыски", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что они начались с самого утра.
Ранее источник сообщил об обысках у бывшего председателя признанной нежелательной в РФ организации "Открытой России" Александра Соловьева.
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