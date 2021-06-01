Цена нефти превысила отметку в $70 за баррель

10:00 Источник: Газета.Ru

Цена на нефть превысила отметку в $70 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской финансовой биржи.

Так, по состоянию на 07.57 мск августовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,1%, достигнув $70,2 за баррель. Марка WTI также растет в цене: почти на 2%, до $67,6 за баррель. Газета.Ru