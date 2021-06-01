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Путин предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять РФ в иностранных судах

11:00 01.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект, который дает возможность Генпрокуратуре представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Текст размещен в думской электронной базе.

Закон о "О прокуратуре Российской Федерации" предлагается дополнить положением, согласно которому "Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)".

Помимо этого в целях обеспечения представительства и защиты интересов РФ в ЕСПЧ Генпрокуратура защищает интересы страны при рассмотрении жалоб, поданных в эту инстанцию против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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